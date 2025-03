EDUCAÇÃO

Inscrições para 20 mil vagas em pré-vestibular gratuito acabam nessa quinta-feira (27); veja como concorrer

As aulas ocorrem de segunda a sexta feira

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de março de 2025 às 10:26

Crédito: Amanda Chung

Os estudantes interessados em participar do pré-vestibular gratuito Universidade para Todos (UPT) só tem até quinta-feira (27) para realizar as inscrições no site do programa. Este ano, o programa está ofertando 20.110 vagas nos 27 territórios de identidade e distribuídas em 218 municípios baianos e em 358 polos de funcionamento. >

Pode participar do Universidade para Todos o estudante da rede pública baiana que estiver regularmente matriculado, em 2025, no 3º ano do Ensino Médio regular e suas modalidades correspondente; no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes na rede estadual ou egressos do Ensino Médio estadual e/ou municipal do Estado da Bahia. O programa é executado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com oito universidades públicas estaduais e federais da Bahia - Uneb, Uesc, Uefs, Uesb, Ufba, UFRB, UFSB e Ufob.>

No momento da inscrição, o estudante deve selecionar o município, o turno e a modalidade de oferta das aulas de seu interesse. A seleção dos candidatos inscritos será por sorteio eletrônico, de forma aleatória e equitativa, por meio do sistema informatizado da SEC. De caráter classificatório, o sorteio será realizado na próxima sexta-feira (28), às 9h, na sala 136, 1º andar da SEC, sob a coordenação do UPT e as aulas serão iniciadas no próximo dia 14 de abril, com o suporte, este ano, de 624 profissionais das áreas administrativa, pedagógica e de monitoramento.>

As aulas ocorrem de segunda a sexta feira e abordam os componentes curriculares – Português, Redação, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) –, que são ofertados e desenvolvidos pelas universidades públicas parceiras. >

Este ano, a oferta das aulas, terá três modalidades de oferta para escolha do candidato: presencial (consiste em aulas ministradas presencialmente pelos professores/monitores, de segunda a sexta-feira); não presencial (aulas realizadas de forma síncrona em tempo real, obedecendo os mesmos horários e carga horária da oferta presencial, em que monitores e alunos do UPT se conectam por meio de plataformas de videoconferência como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Youtube e afins) e/ou modalidade de oferta híbrida. >