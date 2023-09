Inscrições para Cursos de Audiovisual do Salcine terminam neste domingo (24)

As inscrições para os cursos de audiovisual da Trilha Salcine terminam no próximo domingo (24). As aulas de capacitação, promovidas pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Senai Cimatec, vão começar no dia 9 de outubro deste ano, na sede do centro educacional, no bairro de Piatã, em Salvador.



A lista de cursos inclui criação de roteiro para longa-metragem de ficção, assistente de câmera, operador de iluminação e produção executiva. Além do Cimatec, algumas aulas também ocorrerão em uma produtora de vídeo parceira da instituição