Inscrições para encontro de tecnologia negra vão até quinta (22)

Estão abertas, até esta quinta-feira (22), as inscrições para o AfroPython Conf Salvador 2023, evento gratuito que conecta talentos negros e impulsiona a tecnologia. A conferência será realizada em 22 de julho, no Vale do Dendê, no bairro do Pelourinho, em Salvador.



O objetivo é proporcionar um espaço de aprendizado, troca de ideias e networking para profissionais e entusiastas negros da área de tecnologia.



Realizado desde 2019, o evento reunirá, nesta edição, pessoas não só da capital baiana mas também de diversos outros lugares do Brasil, se destacando como o maior encontro de tecnologia negra do país.