Inscrições para quase 10 mil vagas em cursos profissionais encerram nesta terça (18)

Quem já concluiu o Ensino Médio na rede pública e busca formação profissional tem até esta terça-feira (18) para se inscrever e ter acesso a uma das 9.765 vagas em cursos técnicos profissionalizantes, ofertadas pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link http://processoseletivoeptec.educacao.ba.gov.br/inscricao/informacoes , onde também estão disponíveis mais informações sobre os cursos que estão sendo oferecidos por Núcleo Territorial de Educação (NTE).

As vagas são destinadas aos Centros Estaduais e Centros Territoriais de Educação Profissional (CETEP), bem como às unidades compartilhadas na capital e em 77 municípios, distribuídos em 24 Territórios de Identidade do Estado. A seleção será realizada no dia 20 de julho, por meio de sorteio eletrônico, de modo aleatório e equitativo, de caráter classificatório.

Os candidatos serão classificados até o limite das vagas disponíveis, de acordo com o número publicado, conforme o município, a unidade escolar, o curso e o turno da oferta. Comprovada a existência de vagas residuais por desistência de candidatos contemplados no sorteio, a unidade poderá preenchê-las somente com candidatos inscritos neste processo seletivo, conforme a ordem de comparecimento, no período de 27 e 28 de julho de 2023, até completar o número total. As aulas terão início no dia 31 de julho para quem for sorteado no processo eletivo e tenha efetivado sua matrícula.