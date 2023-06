Inscrições para Ultramaratona da Independência terminam na sexta (23)

Quem quiser participar da Ultramaratona da Independência 2023 tem até esta sexta-feira (23) para fazer a inscrição. Os interessados devem acessar o site www.ticketsports.com.br/e/ultramaratona-da independencia-34759. A prova está na 2ª edição e tem como tema “Lenda, ou você é, ou você conta”.



O evento inicia às 18h do próximo dia 1° de julho e termina às 6h do dia 2 de julho. Com o total de 12h de prova, o percurso é realizado no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio, e é distribuída em quatro categorias: atleta solo, revezamento em duplas, revezamento em quartetos e revezamento em sexteto.