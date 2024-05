SOLIDARIEDADE

Instituições baianas enviam uma tonelada de feijão para vítimas das enchentes no RS

Na próxima sexta-feira (17), um novo lote de doações dos colaboradores da Bahia Pesca e da Asdab deve ser entregue

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 16:24

Bahia Pesca, Asdab e PMBA enviam donativos para o Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

A primeira ação conjunta da Bahia Pesca com a Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia (Asdab) e a Polícia Militar do Estado da Bahia garantiu o envio de 1,7 toneladas de feijão para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (13).

A ação faz parte da campanha 'Gincana do Bem', iniciada há cerca de uma semana pelos colaboradores da Bahia Pesca. Os alimentos doados através da Gincana foram encaminhados ao Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia, que por meio do departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) realizou o apoio logístico necessário para fazer as doações chegarem até o RS.

Na próxima sexta-feira (17), um novo lote de doações dos colaboradores da Bahia Pesca e da Asdab deve ser entregue contendo agasalhos, cobertores e mais mantimentos a fim de assegurar recursos essenciais para a sobrevivência dos desabrigados pelas chuvas. "Mobilizamos os empresários do setor atacadista distribuidor, na capital e no interior, para que contribuam com donativos que possam minimizar as perdas dos gaúchos", explica o diretor executivo da Asdab, Emerson Carvalho.

Como doar

Para participar desta corrente de solidariedade basta levar sua doação a uma das unidades operacionais e administrativas da PMBA localizadas nos 417 municípios baianos, que funcionarão como pontos de arrecadação da campanha, por tempo indeterminado.

Os donativos serão coletados periodicamente nas unidades, sendo cada item organizado e identificado sob a coordenação do Departamento de Apoio Logístico (DAL) da Polícia Militar.