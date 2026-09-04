História

Instituto ACM promoveu encontro sobre a história e o planejamento de Salvador

A atividade aconteceu na mesma data em que Antonio Carlos Magalhães completaria 99 anos

D Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:12

A agenda contou com uma visita ao Memorial ACM e à Rede Bahia Crédito: Divulgação

O Instituto ACM realizou, nesta sexta-feira (4), uma programação especial dedicada à história e às transformações de Salvador. A agenda contou com uma visita ao Memorial ACM e à Rede Bahia, seguida de um bate-papo com o historiador e pesquisador Rafael Dantas, a partir do tema “ACM: Memórias, permanências e modernidades no planejamento de Salvador”.

Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados ao planejamento urbano, à memória e às transformações que marcaram Salvador ao longo do tempo. A partir de uma perspectiva histórica, a conversa promoveu uma reflexão sobre como projetos, decisões e intervenções de diferentes períodos ainda podem ser percebidos na cidade atual.

A realização do encontro partiu de uma iniciativa do historiador Rafael Dantas e integra o movimento do Instituto ACM de promover espaços de diálogo sobre memória, história e os processos de transformação da Bahia. A experiência também abre espaço para a realização de novos encontros e conversas sobre temas relacionados à trajetória e ao desenvolvimento de Salvador.