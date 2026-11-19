CRISE FINANCEIRA

Instituto de Cegos da Bahia corre risco de fechar as portas após 93 anos de atuação

Entidade precisa arrecadar R$ 8 milhões para evitar o encerramento das atividades

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:49

Instituto dos Cegos da Bahia (ICB) Crédito: Reprodução

O Instituto de Cegos da Bahia (ICB), instituição filantrópica que há 93 anos atua na prevenção, no diagnóstico precoce e na reabilitação de pessoas cegas ou com baixa visão, enfrenta uma grave crise financeira e corre o risco de encerrar suas atividades. Para quitar o déficit acumulado e recuperar o equilíbrio financeiro, a entidade divulgou que precisa arrecadar R$ 8 milhões.



Sem recursos suficientes para manter os custos básicos de funcionamento, o instituto pode deixar de oferecer serviços integrados e gratuitos nas áreas de saúde, educação e assistência social. Atualmente, o ICB é a única instituição da Bahia que disponibiliza esse tipo de atendimento, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), para crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência visual.

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A crise financeira é resultado de um desequilíbrio entre as despesas da instituição e os recursos recebidos. Os repasses do SUS cobrem apenas 40% dos custos, enquanto os outros 60% dependem de doações. Com o orçamento comprometido, o instituto já precisou fechar os serviços de Clínica Geral, Nutrição, Fisioterapia e Neurologia para adultos, além de reduzir o quadro de oftalmologistas, técnicos e profissionais administrativos. Os cortes representam uma diminuição de 20% no número de trabalhadores que atuam no atendimento à população.

Por ano, o ICB realiza cerca de 421 mil procedimentos e recebe pacientes de diferentes municípios da Bahia e de outros estados. Segundo a presidente da instituição, Heliana Diniz, a redução da capacidade de atendimento agrava o tempo de espera de pessoas que precisam de assistência especializada.

“Como organização filantrópica que opera 100% SUS, o ICB enfrenta desafios significativos para atender à crescente demanda por seus serviços especializados. Por isso, clamamos o apoio da sociedade para que possamos seguir comprometidos com a missão de promover autonomia, cidadania, inclusão e acessibilidade de milhares de pessoas cegas ou com baixa visão”, explica.

A presidente também destaca a importância da participação do poder público na manutenção dos serviços oferecidos pela entidade. Para ela, a continuidade do trabalho exige maior comprometimento das administrações municipal e estadual. “Acreditamos que a manutenção de um patrimônio tão essencial para a saúde pública baiana passa pelo olhar atento de empresas, entidades e poder público. Precisamos construir uma união de esforços com a prefeitura e o governo do estado para que garantam o suporte necessário e continuemos acolhendo quem mais precisa”, frisa.

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