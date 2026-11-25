INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA

Veja como ajudar o Instituto de Cegos da Bahia, que corre risco de encerrar atividades

Instituição precisa arrecadar R$ 8 milhões para sanar crise financeira

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:15

Instituto dos Cegos da Bahia (ICB) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O Instituto de Cegos da Bahia (ICB), instituição filantrópica que há 93 anos atende pessoas cegas ou com baixa visão, corre risco de encerrar as atividades por causa de uma crise financeira. Para sanar o déficit acumulado e manter os serviços, a entidade precisa arrecadar R$ 8 milhões.

Com sede em Salvador, o instituto oferece atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de saúde, educação e assistência social. A instituição atende crianças, jovens, adultos e idosos de diferentes cidades da Bahia e de outros estados.

Os repasses do SUS, no entanto, cobrem apenas 40% das despesas da entidade. Os outros 60% dependem de doações da sociedade e de empresas.

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Crise já provoca cortes nos atendimentos

A falta de recursos já provocou o fechamento de especialidades como Clínica Geral, Nutrição, Fisioterapia e Neurologia para adultos.

O instituto também reduziu o quadro de oftalmologistas, técnicos e profissionais administrativos. De acordo com a entidade, os cortes diminuíram em 20% o número de trabalhadores que atuam no atendimento à população.

O ICB realiza cerca de 421 mil procedimentos por ano. A crise financeira, no entanto, tem dificultado a manutenção dos serviços e ampliado o tempo de espera de pacientes que precisam de atendimento especializado.

“Como organização filantrópica que opera 100% SUS, o ICB enfrenta desafios significativos para atender à crescente demanda por seus serviços especializados. Por isso, clamamos o apoio da sociedade para que possamos seguir comprometidos com a missão de promover autonomia, cidadania, inclusão e acessibilidade de milhares de pessoas cegas ou com baixa visão”, afirmou a presidente da instituição, Heliana Diniz.

A presidente também ressaltou a importância de ampliar o apoio de empresas, entidades e órgãos públicos para garantir a continuidade dos atendimentos.

“Precisamos construir uma união de esforços com a Prefeitura e o Governo do Estado para que garantam o suporte necessário e continuemos acolhendo quem mais precisa”, ressaltou.

Como ajudar o Instituto de Cegos da Bahia

Pessoas físicas e empresas podem contribuir com doações para ajudar a instituição a superar a crise financeira. As contribuições podem ser feitas por Pix: