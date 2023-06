Integrante de facção é morto após confronto com PMs

Um traficante que integrava uma facção acabou morto na noite de quarta-feira (28), após entrar em confronto com equipes do 19° Batalhão da PM, na cidade de Jequié, região Sudoeste da Bahia.



Os militares realizavam ações preventivas no bairro do Barro Preto, quando o criminoso e comparsas atiraram. Os PMs revidaram e um dos traficantes acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.



Com o indivíduo foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, que ostentava a sigla de uma organização criminosa, carregador e munições.