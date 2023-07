Integrantes de torcida organizada são presos roubando na Suburbana

Dois homens, integrantes de uma torcida organizada, foram presos em flagrante na noite de sábado (22), por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) após roubarem e agredirem outras duas pessoas que estavam vestidas com camisa de outro time de futebol, na Av. Suburbana, nas proximidades do acesso ao Alto do Cabrito.



“Após o acionamento de nossas equipes, policiais realizaram buscas na região, logrando êxito em identificar o grupo embarcando em um ônibus. Em ação planejada, realizamos acompanhamento do coletivo, realizando identificação visual dos autores, juntamente com as vítimas, procedendo à escolta com aproximadamente 50 suspeitos até a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Victor Galdino.