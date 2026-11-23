DIREITO

Inteligência artificial e limites na Justiça são debatidos na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira

Evento no Centro de Convenções Salvador reúne autoridades do Direito até quarta-feira (25)

Lucas Pereira

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:59

25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Advogados, promotores, juízes, ministros e demais autoridades da área do Direito se reúnem até a próxima quarta-feira (25) em Salvador na 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. O maior evento jurídico do mundo segundo o Guinness World Records volta à Salvador após 24 anos.

Com a temática "Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital", o evento conta com painéis e debates sobre diferentes temáticas do mundo das leis, diretamente no Centro de Convenções de Salvador. A abertura magna teve fala do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, que aproveitou para saudar os presentes cantando versos do hit “We Are the World of Carnaval", da Banda Eva.

Nomes como a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, dos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Luis Roberto Barroso, participam da programação.

Neste primeiro dia do evento, destacou-se o painel "Marco Regulatório da IA", que debateu a necessidade de se aplicar regras e limites à inteligencia artificial na advocacia e no judiciário, e contou com a participação do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão e do presidente do Tribunal de Justiça Baiano, José Edivaldo Rocha Rotondano, além do ministro do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva e do ouvidor-geral do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.

Durante sua fala, o ministro Cueva afirmou que já um clamor para que haja essa regulamentação, em vários atores da sociedade. Segundo ele, "que deve ser regulamentada, não se discute. Mas sim, como deve ser feita". Segundo à palestrar, o presidente do TJBA apontou que "em nenhum momento o sistema poderá substituir ou restringir a autoridade final" nos processos, ou seja, a "centralidade humana" deve se manter intocável e o uso da ferramenta deve servir como auxílio: a IA pode deixar a Justiça mais rápida, mas rapidez sem controle não é Justiça", disse José Rotondano.