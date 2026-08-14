TECNOLOGIA

Inteligência Artificial ganha espaço no setor da construção civil durante a Construnordeste 2026

Evento ocorreu nesta sexta-feira (14)

Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:18

Construnordeste Crédito: Isac Silva

A transformação digital e os impactos da Inteligência Artificial (IA) nos negócios estiveram entre os assuntos em destaque da Construnordeste 2026 nesta sexta-feira (14). A Coopercon Bahia (Cooperativa de Compras do Sinduscon-BA) reuniu empresários, gestores e profissionais do setor para discutir como as novas tecnologias estão remodelando processos e abrindo novas perspectivas para a construção civil.

O debate foi conduzido por Edney Souza, conhecido como InterNey, especialista em inovação, transformação digital e Inteligência Artificial Generativa. Com mais de três décadas de experiência na área de tecnologia, o palestrante apresentou exemplos práticos da aplicação da IA em ambientes corporativos e destacou os impactos da ferramenta na produtividade, na gestão e na tomada de decisões estratégicas.

Segundo Edney, a construção civil já começa a sentir os efeitos dessa transformação tecnológica. “A construção civil é um dos setores mais importantes do Brasil. Quando olhamos para como a IA está transformando as profissões, vemos que esse setor também está sendo impactado, com a adoção de ferramentas cada vez mais avançadas. Já temos robôs atuando na construção, e essa tendência vai evoluir cada vez mais”, afirmou.

A discussão contou ainda com a participação de Pedro Carvalho, diretor financeiro da Kubo Engenharia, e de Vinícius Melo, diretor de Tecnologia (CTO) da Seu Agente IA, startup residente do Sinduscon-BA, que contribuíram com análises sobre os desafios e as oportunidades trazidos pela tecnologia para o mercado da construção.

O encontro ocorreu em um momento de forte expansão da Coopercon Bahia. Apenas no primeiro semestre deste ano, a cooperativa movimentou R$ 200 milhões em compras coletivas. O desempenho reflete o fortalecimento do modelo de negociação conjunta adotado pela entidade e o crescimento da demanda por soluções que aumentem a competitividade das empresas do setor.

Nos últimos 12 meses, a Coopercon contabilizou negociações expressivas envolvendo insumos e equipamentos estratégicos para a construção civil, incluindo esquadrias de alumínio, elevadores, aço, concreto, tintas, louças e metais sanitários. O período também foi marcado por um crescimento de 136% nas operações da cooperativa, o maior registrado desde a sua criação.

Para o presidente da Coopercon Bahia, Angelo Simões, o avanço da Inteligência Artificial exige atenção das empresas que desejam manter a competitividade em um mercado cada vez mais dinâmico.

“Mais do que falar sobre uma nova tecnologia, estamos falando sobre uma transformação na maneira como os negócios são conduzidos. A construção civil precisa acompanhar esse movimento, entender o que a Inteligência Artificial pode trazer de ganho de eficiência e, principalmente, como ela pode contribuir para decisões mais estratégicas”, destacou.