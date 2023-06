Investigado por homicídios é preso em Teixeira de Freitas

Um homem suspeito de envolvimento em homicídios em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foi preso, nesta terça-feira (27), após investigações realizadas pelas equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).



O suspeito estava na calçada de uma residência, no bairro de Ulisses Guimarães, quando foi abordado pelos investigadores. Ele foi encaminhado para a unidade policial, na qual está custodiado à disposição do Poder Judiciário.