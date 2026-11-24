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Investigador da Polícia Civil denuncia agressão por PM durante a Micareta de Feira de Santana

Policial trabalhava à paisana no circuito Maneca Ferreira quando foi atingido na cabeça por um golpe de cassetete

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:31

Investigador Alex, da Polícia Civil, foi agredido por um PM durante a Micareta de Feira, segundo o Sindpoc Crédito: Divulgação

Um investigador da Polícia Civil identificado como Alex PC denunciou ter sido agredido por um policial militar enquanto trabalhava à paisana durante a Micareta de Feira de Santana. De acordo com uma nota divulgada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindpoc), a ocorrência foi registrada na madrugada do último sábado (21), no circuito Maneca Ferreira, quando o policial civil estava em serviço de forma velada.

A entidade manifestou apoio ao profissional. Após ser atingido na cabeça por um golpe de cassetete, o investigador sofreu um corte que exigiu seis pontos. O servidor recebeu atendimento médico e permaneceu em observação para a realização de exames, que, posteriormente, descartaram complicações graves.

O presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, esteve na unidade hospitalar para onde Alex foi transferido para prestar assistência ao associado e cobrar das autoridades competentes a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. O dirigente sindical ressalta que a segurança e a integridade física dos profissionais precisam ser respeitadas, independentemente da instituição à qual pertencem.

Em nota, Eustácio destacou a importância da integração entre as polícias Civil e Militar e ressalta que o episódio deve ser tratado como uma ocorrência pontual, sem comprometer a relação de parceria entre as instituições. "O sindicato acompanhará o caso e reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos e da dignidade dos policiais civis baianos".