IPCA-15 na RM Salvador tem menor resultado para junho em 23 anos

Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), calculado pelo IBGE, registrou forte desaceleração na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O índice ficou em ficou em -0,02%, bem abaixo do resultado registrado em maio (0,73%) e apresentando deflação. Segundo o IBGE, a queda geral de preços registrada pelo IPCA-15 da RMS no mês foi a primeira na região desde setembro/2022 (-0,17%) e o menor resultado para um mês de junho desde o início da série histórica da pesquisa, em 2000.

O índice ficou abaixo do registrado no país como um todo (0,04%). Dentre os 11 locais pesquisados separadamente pelo IPCA-15, 7 registraram deflação, com a RMS tendo a 7ª maior queda geral de preços. As maiores foram registradas nos municípios de Goiânia/GO (-0,66%) e Brasília/DF (-0,28%), e na RM Belém/PA (-0,18%).