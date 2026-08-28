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Irmãos são presos por suspeita de roubos em série a postos de combustíveis em Feira de Santana

Dupla foi presa horas depois de cometer o sexto roubo no ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:21

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Dois irmãos, de 22 e 23 anos, foram presos em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, suspeitos de envolvimento em uma série de assaltos a postos de combustíveis no município. As prisões ocorreram na quinta-feira (27), durante a Operação Metralha.

Segundo a Polícia Civil, a dupla foi localizada nos bairros Conceição II e Papagaio após cometer o sexto roubo, poucas horas antes. De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), o delegado José Marcos Lima, os crimes vinham sendo registrados desde março deste ano.

“Um dos presos já havia trabalhado em um dos postos da rede e, por isso, conhecia a rotina operacional e os procedimentos adotados para o transporte dos valores entre as unidades”, explicou.

Ainda segundo o delegado, o conhecimento prévio facilitava o planejamento e a execução dos assaltos. “Os malotes eram transportados por um mototaxista e, ao conhecerem a rotina e o trajeto, os autores realizavam a abordagem durante o deslocamento e subtraíam os valores”, afirmou.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Após serem presos em flagrante, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça. Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos celulares e uma motocicleta que, segundo as investigações, era utilizada na prática dos crimes.

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A investigação contou com o trabalho do Núcleo de Inteligência da DRFR/Feira de Santana, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

Tags:

Feira de Santana Postos de Combustiveis

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