Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:57
Dois irmãos, de 29 e 28 anos, foram presos nesta quinta-feira (8), suspeitos de matar Adalício dos Santos Silva Júnior, de 31 anos, em Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu em março deste ano. Após o homicídio, o corpo da vítima foi ocultado e encontrado dias depois, em avançado estado de decomposição, em uma localidade conhecida como Buraco do Vento, no município de Tucano.
Os indícios apontam que os irmãos levaram Adalício até a zona rural, onde o crime teria ocorrido. Em seguida, eles teriam escondido o corpo em uma área de difícil acesso.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após o cumprimento dos mandados de prisão, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial (DT) de Ribeira do Pombal, onde foram realizados os procedimentos legais.
A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, unidade vinculada à 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Euclides da Cunha.