CRIME

Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia

Crime ocorreu em RIbeira do Pombal

Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:57

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois irmãos, de 29 e 28 anos, foram presos nesta quinta-feira (8), suspeitos de matar Adalício dos Santos Silva Júnior, de 31 anos, em Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em março deste ano. Após o homicídio, o corpo da vítima foi ocultado e encontrado dias depois, em avançado estado de decomposição, em uma localidade conhecida como Buraco do Vento, no município de Tucano.

Os indícios apontam que os irmãos levaram Adalício até a zona rural, onde o crime teria ocorrido. Em seguida, eles teriam escondido o corpo em uma área de difícil acesso.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Após o cumprimento dos mandados de prisão, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial (DT) de Ribeira do Pombal, onde foram realizados os procedimentos legais.