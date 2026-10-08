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Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia

Crime ocorreu em RIbeira do Pombal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:57

Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois irmãos, de 29 e 28 anos, foram presos nesta quinta-feira (8), suspeitos de matar Adalício dos Santos Silva Júnior, de 31 anos, em Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em março deste ano. Após o homicídio, o corpo da vítima foi ocultado e encontrado dias depois, em avançado estado de decomposição, em uma localidade conhecida como Buraco do Vento, no município de Tucano.

Os indícios apontam que os irmãos levaram Adalício até a zona rural, onde o crime teria ocorrido. Em seguida, eles teriam escondido o corpo em uma área de difícil acesso.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Após o cumprimento dos mandados de prisão, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial (DT) de Ribeira do Pombal, onde foram realizados os procedimentos legais.

Leia mais

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A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, unidade vinculada à 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Euclides da Cunha.

Tags:

Ribeira do Pombal

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