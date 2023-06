Irmãs mortas em Feira de Santana teriam sido confundidas

As duas irmãs mortas a tiros em Feira de Santana teriam sido confundidas com outras pessoas. Segundo a TV Bahia, Débora Souza Barbosa Cosme, 15 anos, e Nataly Barbosa Cosme, 18, eram naturais de Salvador e não tinham passagem pela polícia.



As investigações apontam que elas foram torturadas antes de terem sido baleadas na cabeça e que os autores do crime fazem parte de uma facção do bairro da Liberdade que é rival de um grupo do conjunto Feira VII, no bairro do Tomba, onde aconteceram as mortes, durante o sábado (24).