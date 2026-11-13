VEJA PROGRAMAÇÃO

Itaparica terá shows de Wesley Safadão, Raça Negra e Pablo na festa de Independência

Cidade celebra 204 anos de Independência em janeiro de 2027, com cinco dias de programação cívica, religiosa e cultural e quatro noites de apresentações musicais

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:15

Wesley Safadão, Pablo e Raça Negra Crédito: Divulgação

Wesley Safadão, Raça Negra, Zé Vaqueiro, Ferrugem, Pablo e Edson Gomes estão entre as atrações confirmadas para a festa de 204 anos de Independência de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador. A celebração será realizada entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2027, com uma programação que reúne shows musicais, manifestações culturais e atividades cívicas e religiosas.

A grade artística terá início na quinta-feira (7), data em que se comemora a Independência de Itaparica, e seguirá até domingo (10). As apresentações serão realizadas em um palco montado no Campo Formoso, no Centro Histórico. Os primeiros nomes foram anunciados na quinta-feira (12), durante uma coletiva de imprensa. Outras atrações ainda devem ser divulgadas pela organização.

Na abertura dos shows, no dia 7, estão previstos os shows de Raça Negra, grupo conhecido por sucessos do samba romântico, e do cantor Zé Vaqueiro, que transita pelo forró e piseiro. A programação da noite também terá apresentação de Samba do Peu.

Na sexta-feira (8), será a vez de Wesley Safadão, além de Michele Andrade, J Skine e Kayllan Topzinho. Já no sábado (9), o público poderá acompanhar os shows de Ferrugem e Vitor Fernandes. O encerramento da programação musical acontece no domingo (10), com apresentações de Edson Gomes, Pablo, Benzadeus, Iguinho & Lulinha e Pagode do Crix.

A programação reúne diferentes estilos musicais, como samba, pagode, forró, piseiro, arrocha e reggae, com artistas locais e nomes conhecidos nacionalmente.

Programação cultural e histórica

Além dos shows, a festa preserva tradições que fazem parte da memória da Independência de Itaparica. As atividades cívicas, religiosas e culturais começam na quarta-feira (6), com a tradicional puxada do Carro dos Caboclos, no Jardim dos Namorados. O cortejo percorre as ruas do Centro Histórico sem a imagem do Caboclo, acompanhado por moradores que iluminam o caminho com fachos acesos. A manifestação simboliza resistência, identidade e memória popular.

No dia 7 de janeiro, data magna do município, as celebrações começam pela manhã, com o hasteamento da bandeira no Forte de São Lourenço. Em seguida, será realizada uma missa solene na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.

À tarde, acontece uma nova puxada do Carro dos Caboclos, considerada um dos momentos mais simbólicos da festa. O cortejo reúne moradores, grupos culturais, caboclos, baianas, sambadeiras e capoeiristas pelas ruas da cidade. Depois, será realizada a oração do Te Deum, na Igreja Matriz.

A programação cultural da noite inclui o tradicional Auto da Roubada da Rainha, encenação que integra o ciclo simbólico da Independência e também será apresentada nos dias 8 e 9 de janeiro.

O encerramento das manifestações cívicas e religiosas será no sábado (9), com a última apresentação do Auto da Roubada da Rainha, seguida pelo discurso do prefeito. Logo depois, acontece a guardada do Carro dos Caboclos, ritual que representa a despedida simbólica do Caboclo e marca o fim da programação cívica da celebração.

Confira a programação de shows

7 de janeiro (quinta-feira)

Samba do Peu

Raça Negra

Zé Vaqueiro

8 de janeiro (sexta-feira)

Kayllan Topzinho

Michele Andrade

J Skine

Wesley Safadão

9 de janeiro (sábado)

Vitor Fernandes

Ferrugem

10 de janeiro (domingo)

Pagode do Crix

Iguinho & Lulinha

Benzadeus

Edson Gomes

Pablo

Programação cívica, religiosa e cultural

6 de janeiro (quarta-feira)

Puxada do Carro dos Caboclos, com cortejo pelas ruas do Centro Histórico.

7 de janeiro (quinta-feira)

Hasteamento da bandeira no Forte de São Lourenço.

Missa solene na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.

Puxada do Carro dos Caboclos.

Oração do Te Deum, na Igreja Matriz.

Apresentação do Auto da Roubada da Rainha.

8 de janeiro (sexta-feira)

Apresentação do Auto da Roubada da Rainha.

9 de janeiro (sábado)

Última apresentação do Auto da Roubada da Rainha.

Discurso do prefeito.