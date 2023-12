Ivete, Brown, BaianaSystem e Ilê abrirão Carnaval no Centro Histórico, afirma Bruno Reis

Ivete Sangalo no Carnaval. Crédito: Arquivo

O prefeito Bruno Reis afirmou nesta quarta-feira (20) que a abertura do Carnaval de 2024 será realizada no Centro Histórico com a participação de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê. O anúncio foi feito durante entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV Itapoan.



“Praticamente definido que vamos fazer a abertura no Centro Histórico, na Praça Castro Alves, nessa estratégia de fortalecer o Carnaval no Centro, de trazer as pessoas para o Centro. Em 2023 nós abrimos o Carnaval no Farol da Barra. Em 2024, a ideia é fazer essa grande abertura no Centro Histórico, e aí sim dar abertura à maior festa de rua do planeta”, revelou o prefeito.

No Carnaval deste ano, a abertura foi feita pela cantora Ivete Sangalo, que comandou o início da folia no Farol da Barra.

Bruno Reis também destacou que o Festival Virada Salvador já se consolidou como o maior Réveillon do país e ressaltou que os grandes eventos geram emprego e renda e promovem a cidade para o Brasil e para o mundo.

“Temos o maior Réveillon do Brasil. Praticamente viabilizamos o apoio de patrocinadores para custear as atrações. É um evento que é investimento. O que a gente consegue incrementar de arrecadação, de taxas e tributos no Réveillon, a Prefeitura ainda sai com saldo positivo, gera emprego e uma série de oportunidades, promove a nossa cidade no Brasil e no mundo. Isso é muito importante para a nossa economia”, afirmou.