Ivete Sangalo arrasta trio com Thiaguinho na orla de Salvador para gravação da Globo

Conforme o Alô Alô Bahia antecipou, a cantora Ivete Sangalo está movimentando a Orla de Salvador, nesta terça-feira (5), para gravar um episódio do quadro 'Sobe no Trio', do seu programa 'Pipoca da Ivete', da TV Globo. A artista vai circular por vários pontos da cidade com o cantor Thiaguinho, que é o primeiro convidado. A ação foi iniciada por volta das 14h, com saída do Porto da Barra.



Vestida com uma peça da grife baiana Meninos Rei feita exclusivamente para ela, Ivete soltou o gogó com Thiaguinho e chegou a cantar algumas músicas para a galera que circula na região. De acordo com Júnior Rocha, da Meninos Rei, a roupa de Ivete foi confeccionada com a estampa Pop Ancestral, da coleção do último desfile da SPFW.