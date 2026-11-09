LOTERIA

Já pensou em ficar milionário? Bahia soma 44 ganhadores da Mega-Sena; veja cidades com mais sorte

Estado ocupa a quinta posição no ranking nacional de ganhadores do prêmio principal

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:54

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Bahia já teve 44 ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena desde o primeiro sorteio da loteria, realizado em março de 1996. O número coloca o estado na quinta posição do ranking nacional, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Os dados fazem parte de um levantamento da plataforma PlayCasino, elaborado com base nos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

Apesar da quantidade de vencedores, quando o número é comparado à população, a Bahia aparece em 14º lugar entre os estados, com 3,1 ganhadores por milhão de habitantes. A média nacional é de 4,6.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Entre as cidades baianas, Salvador concentra o maior número de ganhadores. Desde 2010, período a partir do qual os resultados oficiais da Caixa passaram a informar o município dos vencedores, a capital registra 12 ganhadores. Em seguida aparecem Euclides da Cunha, com três, e Feira de Santana, com dois.

O maior prêmio já pago a uma aposta da Bahia foi de R$ 117,8 milhões, destinado a um ganhador de Salvador no concurso 2670, realizado em 31 de dezembro de 2023, durante a Mega da Virada. Esse também é o ganhador mais recente do estado, segundo o levantamento.

Bahia teve 14 ganhadores na Mega da Virada

Desde a primeira edição da Mega da Virada, em 2008, a Bahia já contabilizou 14 ganhadores do prêmio principal. Para a edição de 2026, a Caixa estima um prêmio superior a R$ 1 bilhão. O sorteio do concurso 3100 está previsto para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

No cenário nacional, São Paulo lidera o ranking, com 259 ganhadores, seguido por Minas Gerais, com 104, e Rio de Janeiro, com 99. O Amapá é o único estado que ainda não registrou vencedores do prêmio principal.

Quando considerada a proporção por milhão de habitantes, o Distrito Federal aparece na primeira posição, com 13,5 ganhadores. Na sequência estão Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, ambos com 7,6.

Segundo os especialistas em dados da PlayCasino, o número de ganhadores por estado está mais relacionado à quantidade de pessoas que fazem apostas do que a uma suposta maior sorte de determinada região.

Um jogo simples de seis números tem a mesma probabilidade de vencer em qualquer lugar do país: uma chance em 50.063.860. Assim, o fato de o Amapá ainda não ter registrado um ganhador não significa que o estado esteja mais próximo de receber um prêmio.

A PlayCasino contabilizou os ganhadores do prêmio principal, com seis acertos, nos 3.081 concursos realizados entre 11 de março de 1996 e 4 de novembro de 2026. Cada bilhete premiado, inclusive os de bolões, foi considerado um ganhador.