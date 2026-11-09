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Já pensou em ficar milionário? Bahia soma 44 ganhadores da Mega-Sena; veja cidades com mais sorte

Estado ocupa a quinta posição no ranking nacional de ganhadores do prêmio principal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:54

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Bahia já teve 44 ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena desde o primeiro sorteio da loteria, realizado em março de 1996. O número coloca o estado na quinta posição do ranking nacional, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Os dados fazem parte de um levantamento da plataforma PlayCasino, elaborado com base nos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

Apesar da quantidade de vencedores, quando o número é comparado à população, a Bahia aparece em 14º lugar entre os estados, com 3,1 ganhadores por milhão de habitantes. A média nacional é de 4,6.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Entre as cidades baianas, Salvador concentra o maior número de ganhadores. Desde 2010, período a partir do qual os resultados oficiais da Caixa passaram a informar o município dos vencedores, a capital registra 12 ganhadores. Em seguida aparecem Euclides da Cunha, com três, e Feira de Santana, com dois.

O maior prêmio já pago a uma aposta da Bahia foi de R$ 117,8 milhões, destinado a um ganhador de Salvador no concurso 2670, realizado em 31 de dezembro de 2023, durante a Mega da Virada. Esse também é o ganhador mais recente do estado, segundo o levantamento.

Bahia teve 14 ganhadores na Mega da Virada

Desde a primeira edição da Mega da Virada, em 2008, a Bahia já contabilizou 14 ganhadores do prêmio principal. Para a edição de 2026, a Caixa estima um prêmio superior a R$ 1 bilhão. O sorteio do concurso 3100 está previsto para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

No cenário nacional, São Paulo lidera o ranking, com 259 ganhadores, seguido por Minas Gerais, com 104, e Rio de Janeiro, com 99. O Amapá é o único estado que ainda não registrou vencedores do prêmio principal.

Quando considerada a proporção por milhão de habitantes, o Distrito Federal aparece na primeira posição, com 13,5 ganhadores. Na sequência estão Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, ambos com 7,6.

Segundo os especialistas em dados da PlayCasino, o número de ganhadores por estado está mais relacionado à quantidade de pessoas que fazem apostas do que a uma suposta maior sorte de determinada região.

Um jogo simples de seis números tem a mesma probabilidade de vencer em qualquer lugar do país: uma chance em 50.063.860. Assim, o fato de o Amapá ainda não ter registrado um ganhador não significa que o estado esteja mais próximo de receber um prêmio.

A PlayCasino contabilizou os ganhadores do prêmio principal, com seis acertos, nos 3.081 concursos realizados entre 11 de março de 1996 e 4 de novembro de 2026. Cada bilhete premiado, inclusive os de bolões, foi considerado um ganhador.

Dos 997 vencedores contabilizados, 937 têm o estado informado nos resultados oficiais. Outros 46 fizeram apostas pela internet e não tiveram a localização divulgada, enquanto 14 não possuem informação sobre o local da aposta. Para calcular a proporção por habitante, foi utilizada a população do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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