“Já vinha de volta com toda alegria e aí aconteceu de uma carreta bater”, diz sobrevivente

Vítimas de acidente na BR-116. Crédito: Reprodução/TV Bahia

“A gente veio andando, já vinha de volta de Salvador com toda alegria, o motorista conversando e aí aconteceu de uma carreta bater na ambulância”. Maria Rita Reis de Jesus, 49 anos, é uma das sobreviventes do acidente envolvendo o da Secretaria de Saúde de Valente que transportava pacientes do município para Salvador. Maria Rita, acompanhava a mãe Lúcia Porcina dos Reis, de 77 anos, uma das vítimas que estava em tratamento contra o câncer.



A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valente confirmou cinco mortes. Além de Lúcia, o árbitro de futebol Joelson Batista da Silva (65 anos), o motorista do veículo e servidor municipal Paulo Vitor Silva de Lima (34 anos), o casal Joanisio Araújo e Antônia Bispo (76 e 54 anos, respectivamente) também estão entre as vítimas. João Paulo Pinheiro Araújo e Maria Rita dos Reis ficaram feridos, mas sobreviveram e foram socorridas para o Hospital Geral Clériston Andrade. João já teve alta médica e não há informações sobre o estado de saúde de Maria Rita.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última sexta-feira (14), por volta das 20h, o veículo de modelo Spin se chocou com um caminhão na BR-116, região de Serrinha, cidade a cerca de 180 km de Salvador. As vítimas foram sepultadas no sábado e no domingo no município de Valente. Só o velório e sepultamento de Lúcia Porcina estavam previstos para acontecer em outro município.

Em entrevista à TV Bahia, o cunhado de Joelson, Reginaldo Mota, contou que três das quatro pessoas que morreram trocaram o lugar de um ônibus para viajar na Spin. Ele afirmou que Joelson antecipou a volta para casa e que estava na 33ª sessão das 35 que precisava fazer para tratar um câncer de próstata.

“Ele estava em Salvador e concordamos dele ficar até terça, concluir o procedimento e retornaria na quarta (...) Só que fomos surpreendidos por ele, 19h30 (sexta-feira), quando ligou para irmã dele, minha esposa, dizendo que estava em Santa Bárbara: ‘Ah, mas deu vontade de vir’”.

Reginaldo afirmou ainda que ele estava no ônibus nesse momento e em uma parada em Santa Bárbara foi feita a troca. "Essa Spin estava também junto, parada para fazer lanche lá em Santa Bárbara. Tinha uma senhora com criança de colo e resolveu trocar. Três pessoas, Antônia com o esposo e ele, trocaram. Uma tragédia para Valente. Nossa cidade realmente é uma família, todo mundo ligado, quase uma mesma família".

Sobre o caso

A maioria das vítimas fazia tratamento contra o câncer em Salvador, por meio do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O prefeito de Valente, Ubaldino Amaral, disse que dos cinco pacientes três eram moradores da sede e outros dois da zona rural da cidade.

“Lamentamos profundamente essa fatalidade. Uma carreta grande encontrou o nosso carro que vinha voltando com os pacientes. Tivemos a infelicidade desse momento que consternou a população no nosso município inteiro. Pessoas conhecidas, pessoas corretas”.

O prefeito afirmou ainda que o motorista da ambulância, Paulo Vitor Silva de Lima, trabalhava há mais de 10 anos na Secretaria de Saúde do município. “Era uma pessoa muito comedida e tivemos a infelicidade de conviver com esse momento de dor e de tristeza para a família valentense”, completou.