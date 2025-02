VIOLÊNCIA

Janeiro registra 111 mortos e 30 feridos em Salvador e região metropolitana

Esse é o pior início de ano da série histórica do Instituto Fogo Cruzado para as mulheres - foram 12 baleadas, sendo dez mortas, segundo o primeiro levantamento de 2025

A violência armada fez 141 vítimas em Salvador e na região metropolitana em janeiro, com 111 mortos e 30 feridos. O primeiro relatório do Instituto Fogo Cruzado de 2025 também registrou 141 tiroteios, sendo que 54 deles ocorreram em ações e operações policiais, resultando em 43 pessoas mortas e seis feridas.>

Esse é o pior início de ano da série histórica para as mulheres - foram 12 baleadas, sendo dez mortas. Em janeiro de 2024, o Instituto Fogo Cruzado registrou uma mulher morta e duas feridas. Em 2023, no mesmo período, duas mulheres foram mortas. >

Entre as vítimas, cinco eram homens e três mulheres, sendo sete adultos e uma criança. Dos identificados racialmente, quatro pessoas eram negras. Na madrugada do dia 1º de janeiro, uma criança de 6 anos foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia em sua casa, na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Alto da Terezinha, em Salvador. Ela foi levada ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cinco dias depois. >