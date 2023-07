Jardim Cajazeiras: um homem morre e duas pessoas são baleadas em ataque

Uma pessoa morreu e duas foram baleadas em um ataque no bairro de Jardim Cajazeiras, na tarde de segunda-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade conhecida como Conjunto de Prédios. De acordo com a Polícia Civil, um grupo de pessoas conversava na Rua da Alegria quando dois homens que estavam em uma motocicleta passaram atirando. Arlen Santos de Jesus, de 26 anos, um homem de 19 anos e uma mulher, de 49 anos, foram atingidos na ação.

A mulher deu entrada no Hospital do Subúrbio depois de ser baleada no braço.