CRIMINALIDADE

Jau Parma: líder de invasão do BDM em Salvador foi solto em 2024, passou pela Bolívia e fez parceria com facção no Rio

Jadson Gramacho dos Santos foi preso em condomínio de luxo em construção em São Pedro da Aldeia; ele é investigado por ordenar ataque que deixou dois mortos na Gamboa

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:45

Jau Parma: líder de invasão do BDM em Salvador foi solto em 2024, passou pela Bolívia e fez parceria com facção no Rio Crédito: Reprodução

Apontado pelas investigações como uma das principais lideranças do Bonde do Maluco (BDM), Jadson Gramacho dos Santos, conhecido como Jau Parma, foi preso nesta terça-feira (10), em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de comandar a invasão armada à Gamboa, região central de Salvador, que deixou dois mortos no último domingo (8). O homem foi localizado em um condomínio de luxo ainda em construção, durante a Operação Sandstorm.

Segundo informações de inteligência da Polícia Civil, Jau Parma deixou o sistema prisional em 12 de junho de 2024 e, depois disso, seguiu para o Rio de Janeiro. As investigações apontam que ele também passou um período na Bolívia antes de retornar ao território fluminense, onde teria estabelecido residência. O retorno ao Rio teria ocorrido há cerca de dez dias.

Suspeito de comandar ataque com dois mortos na Gamboa é preso em condomínio de luxo no Rio 1 de 6

Ainda conforme os levantamentos policiais, o investigado manteve vínculos com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. A suspeita é de que ele tenha articulado alianças entre os grupos para ampliar sua influência, embora continuasse exercendo o comando de atividades do BDM em Salvador.

Na capital baiana, Jau Parma é apontado como uma das lideranças da organização criminosa nos bairros do Comércio, Centro Histórico, Saúde e Cajazeiras V e VII. As investigações relacionam sua atuação ao controle de pontos de comercialização de drogas e à articulação entre integrantes do grupo.

Invasão na Gamboa contou com mais de 20 homens encapuzados

De acordo com a investigação, mais de 20 homens encapuzados e fortemente armados participaram de uma ofensiva do BDM na Gamboa, no dia 8 de novembro. O local é apontado como território de atuação do Comando Vermelho (CV), organização rival. A ação terminou com a morte de dois integrantes do grupo adversário.

Jau Parma é apontado como responsável por ordenar a incursão armada. Mesmo estando fora da Bahia, ele continuaria influenciando as ações da organização criminosa na capital baiana, segundo a Polícia Civil.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência das polícias civis da Bahia e do Rio de Janeiro, que identificaram o imóvel e monitoraram o investigado. No condomínio, os agentes encontraram uma estrutura com passagem secreta, que poderia facilitar possíveis fugas.

A companheira dele também foi presa. Ela é investigada por movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda formal declarada. Um Relatório de Inteligência Financeira aponta que a mulher movimentou R$ 12.161.244. O documento também identificou pessoas jurídicas vinculadas ao CPF dela.

A investigação registrou ainda deslocamentos da mulher para a Bolívia entre setembro e outubro de 2026.