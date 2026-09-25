Jeep Renegade domina ranking de SUVs usados na Bahia, mas outro modelo lidera buscas

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Thais Borges
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:38
O Jeep Renegade foi o SUV usado de até R$ 100 mil mais vendido na Bahia no primeiro semestre de 2026. O modelo concentrou 11% das transações no estado, segundo levantamento do Data OLX Autos.
O ranking de vendas é seguido pelo Nissan Kicks, com 9% de participação, e pelo Renault Duster, que aparece na terceira posição, com 7% do total de transações.
Conheça os 10 SUVs usados mais vendidos na Bahia no primeiro semestre de 2026, segundo o Data OLX Autos
Apesar da liderança do Renegade nas vendas, o modelo mais buscado pelos baianos no período foi o Renault Duster, responsável por 8% das pesquisas na plataforma. Na sequência, Ford Ecosport, Jeep Renegade e Nissan Kicks aparecem tecnicamente empatados, com 7% cada.
O Renegade também ocupou a primeira posição entre os SUVs mais anunciados na Bahia, com 10% de participação. O preço mediano dos veículos anunciados era de R$ 74.893.
Na segunda posição em volume de anúncios ficou o Ford Ecosport, com 9% de participação e preço mediano de R$ 53.977. Chevrolet Tracker e Nissan Kicks aparecem empatados em terceiro lugar, com 8% dos anúncios cada.
Os dados consideram os SUVs usados de até R$ 100 mil anunciados, buscados e vendidos na Bahia durante o primeiro semestre de 2026, de acordo com o levantamento do Data OLX Autos.
1 JEEP RENEGADE
2 NISSAN KICKS
3 RENAULT DUSTER
4 FORD ECOSPORT
5 HYUNDAI CRETA
6 CHEVROLET TRACKER
7 JEEP COMPASS
8 VOLKSWAGEN T-CROSS
9 FIAT PULSE
10 HONDA HR-V
1 RENAULT DUSTER 8%
2 FORD ECOSPORT 7%
3 JEEP RENEGADE 7%
4 NISSAN KICKS 7%
5 HYUNDAI CRETA 6%
6 CHEVROLET TRACKER 5%
7 JEEP COMPASS 4%
8 HONDA HR-V 4%
9 HYUNDAI IX35 4%
10 HYUNDAI TUCSON 3%
1 JEEP RENEGADE
Preço médio R$74,893
2 FORD ECOSPORT
Preço médio R$53,977
3 CHEVROLET TRACKER
Preço médio R$89,510
4 NISSAN KICKS
Preço médio R$82,439
5 RENAULT DUSTER
Preço médio R$62,227
6 HYUNDAI CRETA
Preço médio R$86,422
7 JEEP COMPASS
Preço médio R$87,810
8 HONDA HR-V
Preço médio R$84,549
9 FIAT PULSE
Preço médio R$90,150
10 VOLKSWAGEN T-CROSS
Preço médio R$92,775