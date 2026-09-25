Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jeep Renegade domina ranking de SUVs usados na Bahia, mas outro modelo lidera buscas

Levantamento do Data OLX Autos mostra diferenças entre os modelos mais vendidos, procurados e anunciados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:38

Jeep Renegade
Jeep Renegade Crédito: Divulgação

O Jeep Renegade foi o SUV usado de até R$ 100 mil mais vendido na Bahia no primeiro semestre de 2026. O modelo concentrou 11% das transações no estado, segundo levantamento do Data OLX Autos.

O ranking de vendas é seguido pelo Nissan Kicks, com 9% de participação, e pelo Renault Duster, que aparece na terceira posição, com 7% do total de transações.

Conheça os 10 SUVs usados mais vendidos na Bahia no primeiro semestre de 2026, segundo o Data OLX Autos

1) Jeep Renegade por Divulgação
2) Nissan Kicks por Divulgação
3) Renault Duster  por Rodolfo Buhrer / Renault
4) Ford EcoSport
5) Hyundai Creta por Divulgação
6) Chevrolet Tracker por Divulgação
7) Jeep Compass por Divulgação
8) Volkswagen T-Cross por Antônio Meira Jr./ CORREIO
9) Fiat Pulse por Divulgação
10) Honda HR-V por Foto: Honda
1 de 10
1) Jeep Renegade por Divulgação

Apesar da liderança do Renegade nas vendas, o modelo mais buscado pelos baianos no período foi o Renault Duster, responsável por 8% das pesquisas na plataforma. Na sequência, Ford Ecosport, Jeep Renegade e Nissan Kicks aparecem tecnicamente empatados, com 7% cada.

O Renegade também ocupou a primeira posição entre os SUVs mais anunciados na Bahia, com 10% de participação. O preço mediano dos veículos anunciados era de R$ 74.893.

Na segunda posição em volume de anúncios ficou o Ford Ecosport, com 9% de participação e preço mediano de R$ 53.977. Chevrolet Tracker e Nissan Kicks aparecem empatados em terceiro lugar, com 8% dos anúncios cada.

Os dados consideram os SUVs usados de até R$ 100 mil anunciados, buscados e vendidos na Bahia durante o primeiro semestre de 2026, de acordo com o levantamento do Data OLX Autos.

Os 10 mais vendidos

1 JEEP RENEGADE

2 NISSAN KICKS

3 RENAULT DUSTER

4 FORD ECOSPORT

5 HYUNDAI CRETA

6 CHEVROLET TRACKER

7 JEEP COMPASS

8 VOLKSWAGEN T-CROSS

9 FIAT PULSE

10 HONDA HR-V

Os 10 mais buscados

1     RENAULT DUSTER    8%

2     FORD ECOSPORT     7%

3     JEEP RENEGADE     7%

4     NISSAN KICKS      7%

5     HYUNDAI CRETA     6%

6     CHEVROLET TRACKER 5%

7     JEEP COMPASS      4%

8     HONDA HR-V  4%

9     HYUNDAI IX35      4%

10    HYUNDAI TUCSON    3%

Os 10 mais anunciados

1 JEEP RENEGADE

Preço médio R$74,893

2 FORD ECOSPORT

Preço médio R$53,977

3 CHEVROLET TRACKER

Preço médio R$89,510

4 NISSAN KICKS

Preço médio R$82,439

5 RENAULT DUSTER

Preço médio R$62,227

6 HYUNDAI CRETA

Preço médio R$86,422

7 JEEP COMPASS

Preço médio R$87,810

8 HONDA HR-V

Preço médio R$84,549

9 FIAT PULSE

Preço médio R$90,150

10 VOLKSWAGEN T-CROSS

Preço médio R$92,775

Tags:

Autos Carros

Mais recentes

Imagem - Linha do BRT Salvador inicia operação integral na próxima segunda-feira (28)

Linha do BRT Salvador inicia operação integral na próxima segunda-feira (28)
Imagem - Entenda o que é o 'halo solar', fenômeno raro que apareceu no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)

Entenda o que é o 'halo solar', fenômeno raro que apareceu no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)
Imagem - Judicialização impulsionou disparada dos cursos de Medicina no Brasil, aponta relatório do MEC

Judicialização impulsionou disparada dos cursos de Medicina no Brasil, aponta relatório do MEC