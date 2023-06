Jegue faz despedida de solteiro e casa com jumenta na Saúde

Jumenta e jegue vão se casar no bairro da Saúde. Crédito: Iven VIt/Divulgação

O bairro da Saúde passou a fazer parte do São João do Centro Histórico com a sua tradicional Carroçada que desde esta última sexta-feira (23) movimenta as ruas do bairro. Integrando as atrações do Circuito “Pra lá de Bão”, a ação promoveu a despedida de solteiro do jegue e neste sábado (24), realiza, a partir das 15h30, o casamento do jegue com a jumenta, festa que toma conta das ruas e do Largo do Godinho.

Ontem o percurso foi embalado pela sanfona do cantor Daniel Frota, que arrastou o povo pelas ruas do bairro da Saúde, finalizando o percurso no Largo do Godinho, onde aconteceram apresentações de trios pé de serra e de cantores locais.

Segundo o comerciante Léo Alonso, esse evento foi criado na década de 90, por iniciativa de seu pai, seu Jorginho, que se reuniu entre amigos e demais moradores, que não puderam viajar na época, para comemorar os festejos juninos no bairro. Hoje em dia Léo segue firme mantendo a tradição, onde a comunidade vem se mobilizando há 27 anos, enfeitando a fachada de suas casas, se vestindo a caráter e seguindo o cortejo pelas ruas do bairro. A festa é composta por desfile do jegue pelas ruas do bairro (hoje o animal de verdade foi substituído por alegorias), acompanhado de muita música e animação.

O diretor de Gestão do Centro Histórico de Salvador, Gegê Magalhães esteve presente prestigiando a festa e afirmou que o São João do Centro Histórico deste ano está fantástico. “O bairro da Saúde é tradicional e faz parte da poligonal do distrito cultural do Centro Histórico e esse bairro não poderia ficar de fora da programação dos festejos juninos de Salvador. Essa integração é importante, pois é mais um circuito, mais um destino tranquilo para aqueles que desejam curtir o São João da capital.”

Para um dos organizadores, Cebolinha, a festa é de extrema importância não só para o bairro, mas para os moradores e comerciantes locais, que se mobilizam para não perderem a tradição desse acontecimento histórico. “É uma festa dos moradores para convidados de outros bairros, que podem ter a oportunidade de conhecer um bairro com ambiente familiar, gosto de curtir e bastante seguro.”

Moradores da Saúde há mais de 50 anos, o casal Meire e Augusto Carleto contam que os festejos juninos no bairro sempre foram muito animados e seguros. "Nós gostamos de viajar, mas esse ano resolvemos ficar por aqui para acompanhar a Carroçada, que é um evento tranquilo, com muita união entre a vizinhança e os comerciantes. Uma festa que vem ganhando notoriedade e mostrando que o bairro da Saúde não é um local perigoso de se viver.”

Dona Margarete Sanches, moradora do bairro da Saúde há 32 anos, adora a moradia e seus vizinhos, e sempre se sentiu acolhida como se estivesse em um aconchego familiar. “Os moradores daqui sempre me acolheram de forma calorosa e eu sou muito grata por ter a oportunidade de participar de uma festa tão bonita e de um povo extremamente acolhedor.”