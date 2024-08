BAHIA

Jequié: Polícia encontra moto roubada escondida em mata

Uma motocicleta roubada foi recuperada durante uma ação policial na cidade de Jequié, no sábado (24). Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares do 19º Batalhão da PM localizaram a moto com restrição de roubo no bairro Jequiezinho.