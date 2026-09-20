ACIDENTE

Jet ski e lancha colidem e deixam dois mortos na Baía de Aratu

Vítimas estavam na moto aquática e foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 12:19

Jet ski e lancha colidem e deixam dois mortos na Baía de Aratu Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram após uma colisão entre um jet ski e uma lancha na noite de sábado (19), na Baía de Aratu, nas proximidades de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Capitania dos Portos da Bahia, as duas vítimas estavam a bordo da moto aquática. Elas foram socorridas e receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Os ocupantes da outra embarcação envolvida no acidente não ficaram feridos.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Felipe Cunha de Jesus, de 35 anos, e Alessandra Azevedo Ribeiro, de 30 anos. A área da ocorrência foi isolada para os procedimentos necessários.

A Capitania dos Portos informou que será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e as circunstâncias da colisão.

A Polícia Civil também investiga o caso. A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) expediu guias para perícia e remoção dos corpos e realiza diligências para esclarecer a ocorrência.

A Capitania dos Portos informou ainda que permanece vigente, neste domingo (20), a Bandeira Amarela para a Baía de Todos-os-Santos, condição que exige atenção redobrada dos navegantes.

Em caso de acidentes no mar e em vias navegáveis, o telefone 185, de Emergência Marítima e Fluvial, funciona 24 horas por dia.