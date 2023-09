Jogador de futebol de 26 anos é morto a tiros em Camaçari

Na noite de sexta-feira (8), um jogador de futebol de 26 anos foi morto a tiros no bairro Nova Aliança, em Camaçari. O jovem foi identificado como Robert dos Santos Neves.



De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em via pública e foi cometido por dois homens numa motocicleta. A motivação ainda é desconhecida e os homens ainda não foram identificados.



Segundo a Polícia Militar, os policiais foram informados por populares que a vítima foi levada por familiares a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.