Jogador de futebol e jovem de 25 anos morrem em acidente com motos na Bahia

Duas pessoas morreram na batida entre duas motos na BR-367, em Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (10). Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Os mortos foram identificados como Bruno Silva Freire, 23 anos, que era jogador de futebol na Seleção de Porto Seguro, e Fernanda Oliveira, de 23 anos. Os dois estavam na mesma moto. Os dois feridos, que não tiveram nome divulgado, estavam na outra motocicleta. Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas motos seguiam em um mesmo sentido quando o veículo em que estavam Bruno e Fernanda freou em uma curva. A moto que vinha atrás não parou a tempo, batendo no fundo da que estava na frente.