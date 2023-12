Jogador de futebol é preso em flagrante por roubos em Lauro de Freitas

Jogador Rafael Franco. Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador de futebol Rafael Franco, de 30 anos, foi preso em flagrante por roubo neste domingo (10), em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.



De acordo com a Polícia Militar, populares apontaram o veículo utilizado pelo jogador, que teria sido responsável por uma série de roubos na região, inclusive de um posto de gasolina na BA-099. Diante da aproximação dos PMs, o carro fugiu, mas foi interceptado logo em seguida.

Ele foi detido e encaminhado, junto com as vítimas e todos os materiais apreendidos, para a 23ª DT, onde o flagrante foi formalizado. Segundo a Polícia Civil, cocaína, dinheiro e um aparelho celular foram apreendidos com o jogador.

Rafael é lateral esquerdo e atuava em times do Mato Grosso. Seu último jogo foi no dia 30 de setembro, pela Associação Atlética Araguaia (AA Araguaia).

Ainda este ano, antes de entrar no AA Araguaia, Rafael disputou a série D do Campeonato Brasileiro pelo time União Rondonópolis. Já com o time atual, disputou no meio do ano a segunda divisão do Campeonato Mato-Grossense, o qual terminou em segundo lugar.

Em 2022, disputou sete jogos pelo Alagoinhas Atlético Clube (ou Atlético-BA).