BAHIA

Jornada TDAH reúne educadores e escritores para debater distúrbio de atenção

Pedagoga e autora do livro Kitty Sabe Esperar marca presença em evento em Feira de Santana

Publicado em 11 de julho de 2024 às 10:06

Jornada TDAH da Bahia Crédito: Divulgação

A Jornada TDAH da Bahia acontece neste sábado (13) e domingo (14), no Hotel Ibis, em Feira de Santana. O evento reúne profissionais de saúde, educadores, advogados e escritores para debater o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O objetivo do encontro é orientar as famílias e educadores sobre sintomas e intervenções adequadas para lidar com o transtorno neurobiológico que acomete muitas crianças e jovens e pode se estender na idade adulta.

Escritores também marcarão presença no evento, a exemplo da pedagoga Denise Bela, autora do livro Kitty Sabe Esperar. “A literatura infantil é um recurso importante para o desenvolvimento das crianças e também ajuda a instruir pais, pedagogos e profissionais de saúde, além de servir como ferramenta de intervenção lúdica”, avalia Denise Vaz Bela que lançará seu primeiro livro infantil no próximo dia 20 de julho, no Game Station do Shopping Bela Vista, na capital baiana.

A escritora Márcia Mendes também participa como autora negra de literatura para infâncias da III Jornada TDAH e avalia que eventos como este só confirmam que a literatura deve ser acolhida por todas as infâncias, uma vez que melhora o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. “Sempre relembro que esse tecer começa em casa, mesmo quando não há livros, importante contar histórias, inventar oralmente para que a criança possa brincar com a imaginação”, explica Márcia Mendes.

Gestora de Projetos de Impacto Social, a jornalista Patrícia Bernardes considera que, no Brasil as questões relacionadas aos transtornos neuroatípicos são ainda mais preocupantes quando se pensa na realidade das mulheres negras, que somam mais de 41 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Exercer tarefas simples como a conclusão de nosso Ensino Médio, cursos de especialização ou ingressar em uma faculdade, com proposta concreta de Mestrado e Doutorado na faculdade pública é superar com graves sequelas, na maioria das vezes, as adversidades no que diz respeito às neurodiversidades diagnosticadas", aponta Bernardes.

Patricia, que é redatora de cartinhas digitais da Plan Internacional Brasil sobre População Vulnerável, Educação Antirracista e Letramento Racial, defende que o olhar para estas questões precisam ir além do diagnóstico ou da simples associação com herança genética. “Autismo, dislexia, TDAH, depressão, TOC ou TOD são questões de saúde muito mais profundas e que inspiram cuidados maiores da saúde pública no Brasil", defende.