TENSÃO

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud

Presidenta do Sinjorba diz que foi coagida após se recusar a assinar aviso de férias entregue na véspera; sindicato levará caso ao MPT

Bruno Wendel

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:00

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud, diz sindicato Crédito: Divulgação

A jornalista Fernanda Gama, presidenta do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), recebeu uma advertência no local de trabalho na presença de um segurança armado. Fernanda usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para denunciar o episódio, que ocorreu após ela se recusar a assinar um aviso de férias entregue pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud) na véspera do início do período.

Jornalista é intimidada com segurança armado após questionar férias no Sinpojud 1 de 4

“É muito triste e preocupante que uma situação como essa aconteça justamente dentro de uma entidade sindical, ainda mais uma entidade que representa trabalhadores do Poder Judiciário e que, por isso, deveria ser a primeira a observar a legislação e a respeitar os direitos dos seus próprios trabalhadores”, disse Fernanda ao CORREIO.

Segundo o Sinjorba, a jornalista foi avisada às 12h23 de quarta-feira (30) de que sairia de férias já na quinta (1º), em procedimento que, de acordo com o departamento jurídico da entidade, contraria regras da CLT. Na quinta, Fernanda compareceu normalmente ao trabalho e recebeu a advertência do chefe do RH, Ribamar Silveira, que, segundo o sindicato, estava acompanhado de dois funcionários e do segurança armado. Na sexta (2), Ribamar teria retornado à sala de imprensa novamente com o segurança para obter a assinatura do documento. Fernanda se recusou. O sindicato afirma ainda que o e-mail institucional utilizado pela jornalista foi bloqueado na quinta.