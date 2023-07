Jovem da Fundac recebe medalha de prata na OBMEP

Jovem da Fundac recebe medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Crédito: Hugo Carvalho

Um jovem que cumpre medida socioeducativa na Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), recebeu medalha de prata na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).



A cerimônia de entrega desta edição ocorreu na última segunda-feira (17), no auditório da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e reuniu estudantes do município e de localidades vizinhas.

A conquista do educando foi resultado de horas de estudo, auxiliado por professores do Colégio Estadual Paulo VI e com o apoio dos instrutores e educadores da Fundac.

O adolescente, que já está na fase final da medida e cursa o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II, deve completar os estudos em liberdade. Além da medalha de prata, ele também levará certificações em cursos profissionalizantes oferecidos pelo órgão e por parceiros, como a oficina de Barbearia e a qualificação como Conferente de Carga, este último promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

A olimpíada

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma atividade do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que conta com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e recursos dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.