Jovem de 19 anos é seguido e morto após confusão durante festa em Camaçari

Um rapaz de 19 anos foi espancado até a morte na noite de domingo (2), depois de uma confusão durante uma festa na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



Segundo as primeiras informações, Nicollas Ruan Santos Brandão foi seguido e morto no Centro da cidade depois de se envolver em uma briga em uma festa no bairro 2 de Julho. Não há informação sobre o que motivou o desentendimento.



Dois suspeitos foram detidos, segundo a Polícia Civil. Um de 18 anos, que foi preso, e um adolescente de 17 anos, que foi apreendido.