REGIÃO METROPOLITANA

Jovem de 21 anos é morto a tiros em Candeias

De acordo com a Polícia Civil, a 20ª Delegacia Territorial de Candeias está apurando as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o ocorrido.