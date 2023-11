Jovem de 22 anos é morto a tiros em Feira de Santana

Na manhã desta quarta-feira (29), o jovem Rainan Alexandrino dos Reis, 22 anos, foi atingido por diversos disparos de tiro na Rua Aliança, localidade de Alto do Rosário, bairro Conceição, em Feira de Santana.



De acordo com nota da Polícia Civil da Bahia, uma equipe da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A unidade especializada vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.