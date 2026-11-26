LENÇÓIS

Jovem de 24 anos é morta a tiros na Chapada Diamantina; prefeita e deputada cobram justiça

Sara Soares Pessina foi morta a tiros na madrugada de quarta-feira (25); Vanessa Senna e Ivana Bastos pediram celeridade nas investigações

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:12

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

A morte da jovem Sara Soares Pessina, 24 anos, gerou revolta e manifestações de cobranças por justiça em Lençóis, na Chapada Diamantina. De acordo com a Polícia Civil, Sara foi morta a tiros na madrugada da quarta-feira (25), no bairro Alto da Estrela. A prefeita da cidade, Vanessa Senna (PSD), e a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) se manifestaram sobre o caso nas redes sociais e cobraram celeridade nas investigações.

Em publicação em seu perfil no Instagram, a prefeita Vanessa Senna lamentou a morte da jovem. "Peço às forças de segurança que o caso seja esclarecido com urgência, que os responsáveis sejam identificados e punidos. Sara e sua família merecem justiça", escreveu.

A gestora também informou que entrou em contato com as secretarias estaduais de Políticas para as Mulheres e de Segurança Pública para cobrar rapidez nas investigações e responsabilização dos envolvidos. "Como mulher, cidadã e prefeita, não me calarei diante de tamanha brutalidade. Lençóis clama por justiça", acrescentou.

Já a deputada estadual Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), também publicou uma mensagem de pesar e revolta pela morte de Sara. Ela afirmou estar em contato com os órgãos de segurança pública e que acompanha o caso. "Não podemos nos calar diante de tanta violência contra as mulheres. Que Deus conforte a todos", declarou.