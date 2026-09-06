CRIME

Jovem de 24 anos é morto após levar garrafada durante briga violenta em Camaçari

Confusão ocorreu na Praça Abrantes, na manhã de sábado (5)

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:30

Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 24 anos morreu após uma briga no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no sábado (5). A vítima foi identificada como Luis André dos Santos Pereira e, segundo a Polícia Civil, morreu após sofrer agressões físicas durante a confusão.

Luis André foi atingido por uma garrafa durante uma discussão no local. Outro homem também foi agredido e precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar.

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A Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM foram acionadas após a denúncia de que dois homens envolvidos em uma briga estavam caídos e feridos na Praça Abrantes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas.

O segundo envolvido recebeu atendimento médico e, após ser liberado, foi encaminhado à Polícia Civil para a adoção das medidas legais.