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Jovem de 24 anos é morto após levar garrafada durante briga violenta em Camaçari

Confusão ocorreu na Praça Abrantes, na manhã de sábado (5)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:30

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 24 anos morreu após uma briga no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no sábado (5). A vítima foi identificada como Luis André dos Santos Pereira e, segundo a Polícia Civil, morreu após sofrer agressões físicas durante a confusão.

Luis André foi atingido por uma garrafa durante uma discussão no local. Outro homem também foi agredido e precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar.

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A Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM foram acionadas após a denúncia de que dois homens envolvidos em uma briga estavam caídos e feridos na Praça Abrantes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas.

O segundo envolvido recebeu atendimento médico e, após ser liberado, foi encaminhado à Polícia Civil para a adoção das medidas legais.

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), que realiza ações para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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