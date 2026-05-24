CRIME

Jovem de 25 anos é retirada de casa pelo companheiro e encontrada morta em rodovia na Bahia

Caso é investigado como feminicídio; suspeito segue foragido

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:09

Caso foi registrado em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher identificada como Yasmim da Silva Santos, de 25 anos, foi encontrada morta na madrugada deste domingo (24), em uma estrada vicinal às margens da BA-262, no bairro São Pedro, em Vitória da Conquista. O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Homicídios do município.

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que a vítima teria sido retirada da casa de um familiar pelo companheiro horas antes de ser encontrada morta. O corpo apresentava marcas semelhantes a disparos de arma de fogo.

Guarnições da 78ª CIPM da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de uma pessoa caída ao solo na região. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte da jovem.