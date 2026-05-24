Jovem de 25 anos é retirada de casa pelo companheiro e encontrada morta em rodovia na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:09
Uma mulher identificada como Yasmim da Silva Santos, de 25 anos, foi encontrada morta na madrugada deste domingo (24), em uma estrada vicinal às margens da BA-262, no bairro São Pedro, em Vitória da Conquista. O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Homicídios do município.
Segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que a vítima teria sido retirada da casa de um familiar pelo companheiro horas antes de ser encontrada morta. O corpo apresentava marcas semelhantes a disparos de arma de fogo.
Guarnições da 78ª CIPM da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de uma pessoa caída ao solo na região. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte da jovem.
A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo. Guias periciais também foram expedidas pela Polícia Civil. Equipes da Delegacia de Homicídios realizam diligências para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.