Jovem de 26 anos é presa portando 2,4 kg de cocaína em ônibus na BA

Uma mulher foi presa com 2,4 Kg de cocaína na manhã desta segunda-feira (14), na BR 242, município de Barreiras, no oeste da Bahia.



A mulher estava em um ônibus interestadual, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. No decorrer da fiscalização, a equipe localizou uma mala contendo diversas sacolas plásticas com uma substância análoga a cocaína.



A jovem de 26 anos assumiu a propriedade da bagagem. Ela alegou que receberia uma grande quantia de dinheiro para levar a droga para a cidade de São João da Canabrava, no Piauí.