Jovem desaparece após sair para encontro em Lauro de Freitas

Irmã de Joanderson disse não saber a quem ele teria ido encontrar. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um morador do bairro de São Cristóvão, em Salvador, está desaparecido desde a quinta-feira (6). Joanderson de Jesus Ribeiro, de 20 anos, foi visto pela última vez quando saía de casa, para encontrar uma pessoa no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS). Desde então, não responde às tentativas de contato por celular feitas por sua família.



Tailane Nascimento, irmã de Joanderson, informou ao CORREIO não saber a quem ele teria ido encontrar. Tudo o que a família sabe até agora, segundo ela, é que o jovem foi até Itinga de carona com um tio seu. "Ele recebeu uma mensagem [convidando-o] para sair e pediu a meu tio pra levar ele", contou Tailane, sem ter precisado o endereço onde seu irmão tinha sido deixado.

Joanderson faz 'bicos' como ajudante de pedreiro e entregador. No dia do desaparecimento, ele saiu de casa sem documento de identificação e usava uma camisa azul com listras pretas, bermuda e chinelo de dedo.