Jovem do Subúrbio de Salvador pede ajuda para participar de simulado em Harvard

Alice quer seguir carreira em Relações Públicas. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Representar um país, conhecer os temas globais da atualidade e desenvolver liderança. Essas são algumas das funções atribuídas à baiana Alice Gomes, 18 anos, ao longo da sua jornada como integrante do Clube de Relações Internacionais da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, onde deu seus primeiros passos no mundo das Simulações das Organizações das Nações Unidas (ONU) – eventos acadêmicos onde os participantes atuam como diplomatas, jornalistas ou juízes, representando países ou organizações dentro do cenário geopolítico mundial.

As lições no clube foram tão bem aprendidas que Alice ganhou a chance de participar da Harvard Model United Nations (HMUN), a maior simulação da ONU do mundo, organizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Mas, antes de chegar até lá, ela precisa de ajuda para arcar com os custos da viagem, avaliados em R$ 14,6 mil.

A aprovação para fazer parte da HMUN aconteceu há cerca de um mês. Durante a seletiva, Alice também ganhou mais de 50% de auxílio financeiro no Veritas, programa de mentoria oferecido pela MoruMun que prepara e orienta estudantes de baixa renda a participar das simulações. Com o valor do preparatório quitado, ela começou a trabalhar como Jovem Aprendiz em Administração para juntar dinheiro para a viagem, que acontece entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2024, em Boston (EUA).

“É um evento que vai trazer mais de quatro mil jovens promissores de todo mundo e vai proporcionar um espaço para discutir e criar soluções para problemas globais. A conferência representa a oportunidade ímpar para cada estudante que vai estar ali. Nós vamos ter os melhores estudantes de todas as escolas do mundo, então é um passo valioso para cada um que está participando”, destaca Alice.

Para ela, em particular, a experiência pode fazer diferença na carreira profissional. Com sonho de ser internacionalista, a jovem moradora do Subúrbio Ferroviário diz estar cheia de expectativas para aprender com os melhores no exterior. “Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto essa simulação pode ser ímpar para o meu desenvolvimento, porque nós vamos desenvolver habilidades como oratória, liderança, diplomacia negociação. Então, é um passo valioso para qualquer carreira, mas nesse percurso para carreira de profissional de relações internacionais é essencial”, afirma.

Para alcançar mais ajuda na missão de ir até Harvard, Alice criou uma vaquinha on-line e disponibilizou sua chave Pix ([email protected]) para arrecadar os R$ 14,6 mil que a separam do seu sonho. O valor necessário para a viagem inclui gastos com passagens aéreas, taxa do Visto, taxa da conferência, estadia, alimentação, seguro-saúde, transporte e chip móvel. Até o momento, R$ 1 mil foi arrecadado. Ela, que já chegou a duvidar da possibilidade de conseguir, demonstra confiança pelo apoio que está recebendo.

“Até um tempo atrás, eu ficaria pensando se era ou não possível, porque é uma realidade muito distante da maioria dos jovens brasileiros desembolsar esse valor para ir até Harvard. Mas eu acredito que vou conseguir", ressalta. "Estou totalmente comprometida em buscar os recursos necessários e não medirei esforços para tornar esse sonho realidade", completa.