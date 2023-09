Jovem é baleado em roleta-russa no interior da Bahia

Um jovem foi baleado enquanto brincava de roleta-russa no município de Ibirapitanga, no Sul da Bahia. O caso aconteceu na última sexta-feira (1º).



O jovem foi socorrido para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



O autor do disparo foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio na Delegacia Territorial do município.



A arma utilizada foi apreendida e será periciada.