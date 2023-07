Jovem é baleado na cabeça após briga de trânsito em Feira de Santana

Um rapaz de 24 anos foi baleado na cabeça depois de uma briga de trânsito em Feira de Santana, na Bahia. Emerson Freitas Santos está internado em estado grave. O suspeito foi ouvido pela polícia e liberado.



O crime aconteceu na madrugada do domingo (9), quando Emerson estava de moto com a namorada voltando de um aniversário. Segundo o registro de ocorrência, a namorada dele começou uma discussão com um outro motorista por conta de um desentendimento no trânsito.