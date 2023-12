Jovem é morto a tiros dentro de barbearia em Itacaranha

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros dentro de uma barbearia, na tarde deste sábado (2), no bairro de Itacaranha, na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador.



De acordo com a Polícia Militar, os PMs da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguarem a ocorrência de um homicídio dentro de uma barbearia na Rua da Serrinha.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção dos corpos e a realização da perícia.