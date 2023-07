Jovem é morto a tiros em Pau da Lima

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no bairro de Pau da Lima, na noite dessa quarta-feira (12). O crime aconteceu na Rua Aliomar Baleeiro, principal do bairro.



Segundo informações da Polícia Militar, militares da 47ª CIPM foram acionados para averiguar um homem que teria sido baleado. Ao chegarem, os policiais confirmaram o fato, sendo que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, que foi isolado para a realização de perícia.